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Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

24.07.2019 14:10 Eski belediye başkanına silahlı saldırı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bulut, İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Bulut, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ali Haydar Bulut, Kocaeli, Derince, Güncel

Kaynak: AA

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