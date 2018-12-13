Eski Belediye Başkanına 'Zimmet' Suçundan Hapis Cezası

13 Aralık 2018 Perşembe 14:05



13 Aralık 2018 Perşembe 14:05

Kayseri Sarıoğlan eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın da bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davada eski başkana 'zimmet' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Kasım'da görülen davanın karar duruşmasında başka suçtan tutuklu Ali Osman Yıldız, Sarıoğlan Belediyesinde eski mali hizmetler müdürü Hikmet G., kültür ve sosyal işler eski müdürü Hacı Osman A. ve firma yetkilisi Hakan K. ile avukatları hazır bulundu.Eski Başkan Yıldız önceki savunmalarında "Bir firmayla sözleşme yaptık. Ne kadar işçi çalıştırdılar, kim, nerede çalıştı bilmiyorum. Sözleşme uyarınca biz firmaya ödeme yaptık. Firmanın bize bildirdiği işçilerin çalışıp çalışmadığından bilgim yok. Bunları müdürler bilir. İşlerin aksamaması için talimat verdim. O dönem yeni göreve geldiğim için kanunları bilmiyordum. Muhammet Tayyip Yıldız oğlum olur. O bölgede tek greyder ve kepçe operatörüdür. Herkes bilir. Gece gündüz çalıştı. 3 ay da bedava çalıştı" diye konuşmuştu.Hakan K. da önceki savunmasında yazılım şirketi olduğunu belirterek, "Hizmet alımı ihalesini alan firma da benimdir. Sarıoğlan Belediyesi'ne 3 ay hizmet verdim. 650 bin lira civarında da hizmet bedelini fatura ettim. Bunu belediye bütçesi müsait oldukça ödediler. Çalışmadan çalıştı gösterilen kimse yoktur. Herkes sigortalıydı. Çalışma bedellerini işçilere elden ya da bankadan ödedim. Buna ilişkin bordrolar mevcuttur. Muhammet Tayyip Yıldız ve Mehmet Yıldız sigortalı çalışıyorlardı. Muhammet Tayyip kum ocağında çalışıyordu ama Mehmet Yıldız'ın nerede çalıştığını bilmiyorum" şeklinde savunma yapmıştı.Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu başka suçtan tutuklu sanık Ali Osman Yıldız ile Hakan K.'ya 'zimmet' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, diğer iki sanığa ise 5 yıl denetimli serbestlik kararı verdi. - KAYSERİ