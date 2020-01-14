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Eski Belediye hizmet binası SGK'ya devredilecek

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye hizmet binası Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devretmek için görüştüklerini söyledi.

14.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:03Eski Belediye hizmet binası SGK'ya devredilecek
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye hizmet binası Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) devretmek için görüştüklerini söyledi.

Başkan Bulut, Belediyenin yeni hizmet binasına taşındığını ifade ederek, "Cumhuriyet meydanındaki eski belediye hizmet binasının SGK'una borçlarına karşılık devretmek için görüşüyoruz. Belediyemizin SGK'na borçları var. Eski binamızı borçlarımıza karşılık olarak değerinde bir fiyatla devretmek istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Başkan Bulut, Vergi dairesine de belediye bünyesinde olan bazı yerlerin borçlarına karşılık devretmek istediklerini belirterek, "Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Eğer belediyemize ait bazı taşınmazları SGK ile Defterdarlığa borçlarımızın yerine devir edersek, hem belediyemizin borcu bu kurumlara bitmiş olur, hemde daha rahat halka hizmet edebiliriz. İller bankasından gelen para belli, bir takım tedbirleri almamız gerekiyor. Yoksa iller bankasından gelen parayla ancak personel maaşını ödeyebiliriz" diye konuştu. - KİLİS

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

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