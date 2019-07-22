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Eski Beşiktaşlı futbolcular, Hatay'da

Beşiktaş Kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

22.07.2019 15:03 Eski Beşiktaşlı futbolcular, Hatay
Beşiktaş Kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Hatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen Beşiktaş'ın eski futbolcuları Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Saffet İşler, Oktay Aydaz, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman, Hatay Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti.
Burada dernek başkanı Mehmet Yıldız ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan eski futbolcular, derneğin faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı, bazı maçlarla ilgili anılarını paylaştı.
Ardından Antakya merkezdeki bir Kartal Yuvası'nı ziyaret eden eski Beşiktaşlı futbolcular, burada takımın yeni sezon formalarını imzalayıp, taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Futbolcular, akşam saatlerinde Hatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turnuva öncesi il protokolüyle dostluk maçı yapacak.
Kaynak: AA
Samet Aybaba, Beşiktaş, Hatay, Spor

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