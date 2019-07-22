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Eski Beşiktaşlı futbolculardan Hatay'da "dostluk" maçı

Beşiktaş Kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay'da il protokolüyle dostluk maçı yaptı.

22.07.2019 22:42 Eski Beşiktaşlı futbolculardan Hatay
Beşiktaş Kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay'da il protokolüyle dostluk maçı yaptı.
Hatay'ın ana vatana katılışının 80'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldikleri kentte temaslarını sürdüren, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Saffet İşler, Oktay Aydaz, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman, Antakya Esentepe Futbol Stadı'nda kent protokolüyle dostluk maçına çıktı.
Eski Süper Lig hakemlerinden Cemil Şensöz'ün yönettiği maçın başlama vuruşunu, Hatay protokol takımında forma giyen Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptı.
Karşılaşma 3-3 berabere biterken, maç sonunda forma giyen protokol ve futbolcular hatıra fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Beşiktaş, Hatay, Spor

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