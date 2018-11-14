Eski Beşiktaşlı Tosic'in Eşi Jelena Karleusa Sosyal Medyadan İsyan Etti!

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan Dusco Tosic'in eşi Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan ağır eleştirilere isyan etti. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Karleusa, gelen çirkin yorumlara yanıt verdi.

"SİZİ KÜÇÜK, ZAVALLI, ÇİRKİN TROLLER"

Sosyal medyada küfürlü yorumlara maruz kalan Jelena Karleusa, tepkisini şu ifadeleri kullanarak gösterdi:

"Nefret ediyorum! Sizi küçük, zavallı, çirkin troller. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim; Benim doğal büyük kıçımı öpebilir ve bitkinlikten ölebilirsiniz.

"HASTALIKLI İNSANLAR"

"Evet bu yorumlarınızdan dolayı sizi engelliyorum hastalıklı insanlar! Anneleriniz sizleri bu hastalıklı halinizden çekip çıkarmalı. Bir sanatçı olmam, sürekli olarak göz önünde bulunmam, sizlere bana her zaman böylesine çirkin bir şekilde saldırma hakkı vermez."