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Eski Besni Caddesinde alt yapı çalışmaları

Şehrin altyapı sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Eski Besni Caddesinde yağmursuyu için ızgara döşeme çalışması yapıldı.

07.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24 Eski Besni Caddesinde alt yapı çalışmaları
Şehrin altyapı sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Eski Besni Caddesinde yağmursuyu için ızgara döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi, aşırı yağışlarda şehir genelinde sel ve taşkın olaylarına sebep olan altyapı yetersizliğinin önüne geçmek için daha önceden belirlenen noktalarda çalışma başlattı. Belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklardaki yağmursuyu ızgaralarının sayıları arttırılıyor.

Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde ızgara döşeme çalışmaları yapan ekipler, Atatürk Bulvarı'nın Altınşehir kısmında sürdürülen köprülü kavşak çalışmalarından dolayı trafik yükünün yoğunlaştığı caddedeki çalışmalarına gece geç saatlerde başlayıp, sabahın ilk ışıklarına doğru bitirebildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için gece gerçekleştirdikleri çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, Güncel

Kaynak: İHA

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