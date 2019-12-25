Haberler » Güncel » Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı - Haber

Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi taşımalı eğitime geçen Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu yenileyerek mahalle halkının ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürdü.

25.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:15 Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı
Büyükşehir Belediyesi taşımalı eğitime geçen ilçesine bağlı kırsal Mahallesi'nde kullanılmayan köy okulunu yenileyerek mahalle halkının ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürdü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, muhtarların istek ve taleplerini değerlendirerek çözüm üretmeye devam ediyor. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayvacık Mahallesi Muhtarı Orhan Düçer'in talebi üzerine harabe haldeki kullanılmayan okul; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirli hayırseverlerin katkılarıyla yenilendi. Taşımalı eğitime geçilmesinin ardından kullanılmayan ve fiziki koşullar elvermediği için değerlendirilemeyen okul, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından tadilat edilmesiyle birlikte mahallelinin ihtiyaç duyduğu alanlara dönüştürüldü. Mahallede muhtarlık binası bulunmadığı için okulun bir odası mahalle muhtarlığı yapıldı. Diğer odalardan biri de köye gelen sağlıkçılara tahsis edildi, böylelikle köy halkı kahvehanede muayene olmak zorunda kalmayacak. Bir odası da kadınlarının toplanabilecekleri sosyal bir alana dönüştürüldü.

Devamı gelecek

Önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğiyle salonda kadınlara yönelik eğitim ve aktiviteler gerçekleştirilecek. Okul bahçesinde de düzenlemeler yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bahçeye çocuk parkı kurarak uygun alanlara piknik masası yerleştirdi. Muhtarlardan gelen talep üzerine atıl durumdaki kullanılamayan köy okulları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sosyal alanlara dönüştürülecek.

Yeniden can buldu

Köy halkı adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlere teşekkür eden Ayvacık Mahallesi Muhtarı Orhan Düçer "Köyümüzde; muhtarlığımız, sağlık evimiz yoktu, harabe bir okulumuz vardı. Bu teklifi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımıza götürdüğümüzde Elvan Hanım çok sıcak baktı. Kendisi gelip binayı gördü her aşamada yanımızdaydı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bina dışında düzenleme yaparak oyun parkı yerleştirdiler, çocuklarımız çok mutlu oldu. Burası sayenizde yeniden can buldu." dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, Ayvacık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44   Kızılay, 2020 yılında 25 milyon insana ulaşmayı hedefliyor (1) - Haber
15:44   Yozgat'ta vitamin şenliği düzenlendi - Haber
15:44   Milletvekili Gündoğdu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı - Haber
15:43   İki tane böbreğiniz olduğuna emin misiniz? - Haber
15:43   (Ek görüntü ve bilgilerle) CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:46:05