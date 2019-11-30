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Eski Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası defnedildi

Eski AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası Bolu'nun Gerede ilçesinde toprağa verildi.

30.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:44Eski Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası defnedildi
Eski AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası Bolu'nun ilçesinde toprağa verildi.
22 ve 23'üncü dönem AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'in babası Sefer Coşkunyürek (78), dün Ankara'da vefat etti.
Sefer Coşkunyürek'in cenazesi, memleketi olan Gerede ilçesinde Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından Yeni Cami'de ikindi namazı sonrasında kıldırılan cenaze namazının ardından Zeyneller Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Coşkunyürek ailesinin akraba ve yakınlarıyla Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, eski Mili Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, eski AK Parti Bolu milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Metin Yılmaz ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Mehmet Yüksel, AK Parti, Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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