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Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula için yapılan tahliye talebi kabul edildi

BUENOS Yaklaşık 2 yıldır yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle hapiste bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın tahliye edilmesi için yapılan talep kabul edildi.

09.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:00Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula için yapılan tahliye talebi kabul edildi
BUENOS Yaklaşık 2 yıldır yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle hapiste bulunan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın tahliye edilmesi için yapılan talep kabul edildi.
Dün Brezilya Yüksek Mahkemesinin Lula'nın tahliye edilmesinin önünü açan kararı almasının ardından Lula'nın avukatlarının sabah saatlerinde yaptığı tahliye talebi Curitiba 12. Federal Ceza Mahkemesi Hakimi Danilo Pereira Jr. tarafından kabul edildi.
Eski Devlet Başkanı Lula'nın ülkenin güneyinde bulunan Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da kaldığı hapishaneden tahliye edilmesi bekleniyor.
Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten 74 yaşındaki Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Lula da Silva ve İşçi Partisi, tüm bu iddiaların Lula da Silva'nın favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakipleri tarafından ortaya atıldığını savunmuştu.
Lula da Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

Fabio Alves Da Silva, Brezilya, Güncel

Kaynak: AA

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