Eski Büyükelçi Kulaklıkaya ile Vali Vekili Taşdöğen Bir Araya Geldi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü ve eski Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Bilecik
Vali Vekili Mehmet Taşdöğen'i makamında ziyaret etti.
Vali Vekili Taşdöğen, eski Büyükelçi Kulaklıkaya ve beraberindeki heyeti kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik'in turizm, sanayi ve tarımı ile diğer projeler hakkında bilgi verdi.
Eski Büyükelçi Kulaklıkaya da İslam ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezince (SESRIC) hazırlanan İslam işbirliği teşkilatına üye ülkeler arasında ve bu ülkelerdeki gençlere kendi ülkeleri dışındaki yerlerde staj yapma olanağı programı hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla Bilecik'e geldiğini belirterek, Bilecik'in tarihi açıdan önemli bir kent olduğunu söyledi. - BİLECİK
Bilecik
14 Aralık 2018 Cuma 17:06