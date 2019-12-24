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ESKİ çalışanları eksi 20 derecede içme suyu hattındaki arızayı giderdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekibi, kar kış demeden zor şartlarda vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetinin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:47 ESKİ çalışanları eksi 20 derecede içme suyu hattındaki arızayı giderdi
Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekibi, kar kış demeden zor şartlarda vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetinin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekman ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi'nde vatandaşların su sıkıntısı, ESKİ ekiplerinin eksi 20 derecede yaptığı çalışma sonucu giderildi. Sürdürülen uzun çabalar sonucu mahalle sakinleri suya kavuştu. ESKİ ekipleri yaşanan arızayı zor şartlar altında gidererek vatandaşları susuz bırakmadı.

Mahalle Muhtarı Selim Yaşar, "Bizler bu sıkıntıları yaşarken ESKİ ekibi tüm zor şartlarda bizleri bu sıkıntıdan kurtarıyor. Havalar ne kadar soğuk olursa olsun yaz kış demeden arızaları onararak bizleri mağdur etmiyorlar" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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