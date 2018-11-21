Eski Çete Lideri Nedim Yaşar Öldürüleceğini Biliyordu

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:55



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:55

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" isimli kitabının tanıtımı sonrası silahlı saldırıya uğrayarak infaz edilen eski çete lideri Nedim Yaşar'ın öldürüleceğini önceden bildiği ortaya çıktı.Eski çete lideri Nedim Yaşar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" isimli kitabının tanıtımı sonrası silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Motosiklet çetesi Bandidos'a bir dönem destek grubu olarak faaliyet gösteren Los Guerreros çetesinin eski lideri Nedim Yaşar'ın öldürüleceğini önceden bildiği öğrenildi.20 ülkede faaliyet gösteren çeteDünyanın en tehlikeli motosiklet çeteleri arasında yerini alan Teksaslı Bandidos çetesinin Türkiye dahil 20'den fazla ülkede 2 bin 500'den fazla üyesi bulunuyor. Üyelerin karıştığı suçlar arasında kokain, meth ve esrar dağıtımı, haraç ve kadın ticareti yer alıyor.2012 yılında ayrıldıMotosiklet çetesinin Danimarka'daki alt destek gruplarından biri olarak bilinen ve daha sonra lağvedilen "Los Guerreros" adlı grubun eski lideri Nedim Yaşar, katıldığı birçok radyo ve televizyon programında çetenin kullandığı metotları deşifre ediyordu. Yeni nesillerin çete üyeliğine özenmemesi için ceza infaz kurumunun düzenlediği seminerlere konuşmacı olarak katılan Yaşar'ın, polis kayıtlarına göre 2012'de destek grubundan ayrıldığı biliniyor.Öldürüleceğini biliyorduYakın akrabaları, Nedim Yaşar'ın katıldığı radyo ve televizyon programlarında sürekli tehditler aldığını, takip edildiğini ve öldürüleceğini dile getirmesine rağmen Danimarka polisinin gerekli tedbirleri almadığını ifade etti. Sistematik olarak tehditler alan Yaşar'a Kopenhag polisinin acil durum için alarm telefonu verdiği ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi. Öte yandan uzmanlar ani saldırılarda alarm telefonlarının işe yaramayacağını açıkladı."Birileri Nedim Yaşar'ın çok konuştuğunu düşünmüş olabilir"Nedim Yaşar'ın geçmişinin kendisini takip ettiğini hatırlatan çete uzmanı Poul Kjellberg, "Nedim Yaşar defalarca tehdit edildiğini ifade etmişti. Ancak buna rağmen yılmadan Bandidos destek grubu Los Guerreros'un hangi faaliyetlerde bulunduğunu ve metotlarını anlatmaya devam ediyordu. Bu infazla çete diğer üyelerine açık bir mesaj göndererek örgütün şifrelerini kimsenin açık etmesine izin verilmeyeceğini göstermek istedi" ifadelerini kullandı.Danimarkalı sevgilisinden sosyal medya üzerinden elveda mesajıÖlümünün ardından Nedim Yaşar'ın sevgilisi Emilie Riddersholm sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelimeler şu an duygularımı tarif edemez. Artık burada olmadığını düşündüğümde tüm vücudumu acıtıyor. Yaptığın her şeyle sonsuz gurur duyuyorum. Sen benim hayatımın aşkısın. Sonsuza dek kalbimde olacaksın ve tekrar buluşacağımız güne kadar seni özleyeceğim. Seni bu hayattan daha çok seviyorum. İyi Uykular tatlı aşkım" ifadelerini kullandı.Nedim Yaşar 1987 yılında Konya'nın Kulu ilçesi Karacadağ köyünde dünyaya geldi. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Danimarka'ya göç eden Yaşar, radyo programlarında anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu. Yaşar Danimarka'da organize suç örgütleriyle ilgili bir kitap çıkarmıştı. - KOPENHAG