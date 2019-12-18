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Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

18.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:32Eski Çevre Bakanı Aytekin'i dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla 'da yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski bakan Aytekin'i dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli F. Coşkun'u, İstanbul'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan B. Ünlü ve F. Coşkun, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, hesaplarındaki para ile altınları bozdurup yerlerine sahte para koyduğunu iddia etmiş, kendisine yardım edeceklerini söyleyip Aytekin'in bankadaki altın ve paralarını almıştı.
Şüphelilerden Ünlü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kadını dolandırmaya çalışırken gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Diğer şüpheli Coşkun için arama çalışması başlatılmıştı.

Fevzi Aytekin, Tekirdağ, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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