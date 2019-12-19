Haberler » Gündem » Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir? Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi! - Haberler

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir? Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi!

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in telefon dolandırıcıları dolandırılıp 500 bin TL'sinin alınması sonrası vatandaşların aklına Fevzi Aytekin kimdir sorusu geldi. Fevzi Aytekin hakkında araştırmalar yapanlar Fevzi Aytekin hayatı, Fevzi Aytekin biyografisi ve Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir gibi soruları araştırdı. İşte Fevzi Aytekin!

19.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:02 Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir? Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi!

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılarak 500 bin TL parasını verdi. Yaşanan olay sonrası Fevzi Aytekin hakkında araştırma yapanlar Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir, Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi gibi konuları mercek altına aldı. Peki, Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir? İşte Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi?

ESKİ ÇEVRE BAKANI FEVZİ AYTEKİN KİMDİR?

Fevzi Aytekin, 16 Ağustos 1946'da, Emine ve Aziz Ferit Aytekin'in oğlu olarak Ormanlı, Tekirdağ'da doğdu. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Serbest İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitliği, Tekirdağspor Kulübü Başkanlığı, Futbol İI Temsilciliği, XX., ve XXI. Dönem Tekirdağ Milletvekilliği ile Çevre Bakanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Fevzi Aytekin, Gündem, Politika, Güncel

HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

15:39   2019 EKPSS kitapçığı yayınlandı! 2019 EKPSS ne zaman? E-KPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvurular başladı! - Haberler
15:02   Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir? Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi! - Haberler
14:12   Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tam metni! - Haberler
13:17   Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak? Kanal İstanbul nereye yapılacak? Kanal İstanbul güzergahı, Kanal İstanbul maliyeti! - Haberler
13:09   Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir? Yücel Yılmaz hayatı ve biyografisi! - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler
19.12.2019 16:21:50