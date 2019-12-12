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Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

12.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:08Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu
'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Alınan bilgiye göre, telefonla Aytekin'i arayan kişi, komiser olduğunu ve uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu düzenlediklerini söyledi.
Şüpheli, bu kapsamda eski bakandan, bankadaki altınlarını getirerek söylediği adreste kendilerine teslim etmesini istedi.
Bunun üzerine Aytekin, bankada çok miktardaki altınını, belirtilen adreste şüpheliye teslim etti.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek şikayetçi oldu.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fevzi Aytekin, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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