Eski Cezayir Başbakanı Hamruş Buteflika'nın Halefi Olmayacak

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Cezayir'de 28 Nisan'da görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın ardından ülkeyi seçime taşıyacak geçici süreci yönetmek için adı geçen eski Başbakan Mevlud Hamruş (76), hiçbir şekilde Buteflika'nın halefi olmayı düşünmediğini açıkladı.Hamruş, yaptığı yazılı açıklamada, "Herhangi bir geçiş sürecini yönetmeye ya da tarihi, mahiyeti ne olursa olsun hiçbir seçimde aday olmayacağım." ifadesini kullandı.Cezayir'de son günlerde, Buteflika'nın görev süresinin sona ereceği 28 Nisan sonrası ülkeyi seçime taşıyacak geçiş sürecini yönetmesi için Mevlud Hamruş'un adı sıkça geçiyordu.Cezayir'de 1989-1991 yıllarında başbakanlık yapan Hamruş "siyasi reform mühendisi" lakabıyla anılıyor. 1999'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Buteflika karşısında aday olan Hamruş, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla son anda adaylıktan çekilmişti.Uzun süredir sessizliğini koruyan ve medyadan uzak duran Hamruş, son dönemde bazı muhalif çevreler tarafından düzenlenen demokratik geçiş sürecine ilişkin birtakım toplantılara katılarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.Buteflika'ya yakın medya grubu, herhangi bir uzatma yoluna gitmeden Cumhurbaşkanı'nın 28 Nisan'da görev süresinin dolmasıyla birlikte yönetimden ayrılabileceğini ileri sürmüştü.