Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürürken vaka ve can kaybı sayısında her gün artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75'ye, toplam vaka sayısının ise 3 bin 629'a yükseldiğini paylaştı. Bir vaka haberi de siyasi arenadan geldi. Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP'li Öğüt, Koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 24 Mart'ta hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Kadir Gökmen Öğüt, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kadir Gökmen Öğüt, 24 Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği yapmıştı.