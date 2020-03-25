Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler

Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti. Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan Ramis Topal, yeğeninin küçüklüğünden beri kanser tedavisi gördüğünü belirtti.

25.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:13

24. Dönem CHP Milletvekili Ramis Topal'ın İstanbul 'da yaşayan 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını Türkiye'de giderek yayılırken hastalık can almaya da devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde 1872 kişide görülen hastalık 44 kişinin de ölümüne neden oldu. Son olarak 24. Dönem CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU"

Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan Ramis Topal, 33 yaşında olan yeğeninin küçük yaşlardan itibaren kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Hastalık belirtilerinin ilk olarak 10 Mart akşamı grip olarak kendini belli ettiğini ifade eden CHP'li vekil, yeğeni Tahtalı'nın ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittiğini oradan Samatya'daki İstanbul Eğtim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Ramis Topal, kendi çabalarıyla yeğenini Türkiye Hastanesi'ne sevk ettiklerini geçtiğimiz pazartesi günü ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapıldığını ve bu hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

ÖLÜM RAPORUNDA "BULAŞICI HASTALIK" YAZIYOR

Öte yandan Gerçek Gündem'in yayınladığı ölüm raporunda ise Dilek Tahtalı'nın hayatını kaybetme nedeni olarak "bulaşıcı hastalık" yazdığı tanı olarak da "COVID-16 AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ" yazdığı görüldü.

Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta görülen koronavirüs nedeniyle bugüne kadar bin 872 kişiye pozitif tanısı konuldu. Hastalık nedeniyle bugüne kadar 44 kişi hayatını kaybederken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bugüne kadar virüs nedeniyle vefat edenlerin ileri yaşlı kişiler olduğunu bir kişinin ise KOAH hastası olduğunu belirtmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Eski CHP’li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Ramis Topal, İstanbul, Amasya, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

24. Dönem Amasya Milletvekili CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti

İlgili Haberler

Bakan Koca’ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
İstanbul’da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktıİstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttüKoronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (18)
ÜZGÜN:allah rahmet eylesin :((
Cevap Yaz 0 8
CEMİL:Allah rahmet eylesin gencecik kardeşimize günahlarını Rabbim af etsin
Cevap Yaz 0 9
SSK EMEKLİSİ:ÖLÜM EN BÜYÜK NASİHAT DUR ; TABİ BİLEN İÇİN
Cevap Yaz 3 3
ERHAN:Yakın gitsin , mezarlığa gömmeyin
Cevap Yaz 27 3
CEMİL:Yıllarca kanserle uğraşmış şimdi de toprak olmuş birinden ne istiyorsun be bu ne vicdansızlık
1 9
E:malmısın oğlum sen ? gerçek anlamda soruyorum sen malmısın ?
1 8
BEN:Adam ol biraz adam
1 9
MÜSLÜM:Sen beynini yakki dünya kirlenmesin. . .
1 16
ADANA ERKEĞİ:üzüldüm. odası kitapları yalnız kalacak. kanser tedavisi görüyormuş, kurtuldu en azıdan. var olmanın yaşamanın cazibesi kalmadı artık. yaşamak sadece nefes almak değildir. bazen başımı alıp sonsuza gidesim geliyo. mekanın cennet olsun. sonuçta hepimiz öleceğiz.
Cevap Yaz 0 6
MERT:Allah rahmet eylesin. Genç insanların ölmesi çok üzücü oluyor.
Cevap Yaz 1 30

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

17:22: Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası - Haberler 17:22: Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu - Haberler 17:21: Koyun hırsızları JASAT ekiplerince yakalandı - Haberler 17:20: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir tutuklunun korona virüs testinin pozitif... - Haberler 17:20: Kılıçdaroğlu, kayınvalidesi vefat eden Binali Yıldırım'a taziyelerini iletti - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor