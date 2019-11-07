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Eski CHP Milletvekili Altıok, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanıyor

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

07.11.2019 23:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:56 Eski CHP Milletvekili Altıok, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanıyor
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Altıok ve avukatları katılırken duruşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel de hazır bulundu.

Hayatı boyunca insan hakları ve adaleti savunduğunu kaydeden sanık Altıok, eleştirinin "hakaret" olarak görüldüğünü savundu, bundan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Hakim, sanık avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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