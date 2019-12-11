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Eski CHP milletvekili şikayetçi oldu; İşadamı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar...

Özden ATİK / ESKİ CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in kadınları ve kendisini aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu işadamı Ali Ağaoğlu hakkında savcılık, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

11.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:20Eski CHP milletvekili şikayetçi oldu; İşadamı Ali Ağaoğlu'na

Özden ATİK/ ESKİ CHP Tur Yıldız Biçer'in kadınları ve kendisini aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu işadamı Ali Ağaoğlu hakkında savcılık, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in 19 Nisan 2017'de şikayet dilekçesi vererek, Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart'ta yayınlanan ilk bölümünde yatak odasında kameraya takılan kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösterirken Reeve'in "Bunlar sizin mi değil mi" sorusuna, Ali Ağaoğlu'nun "Yok ama onları kullananlar benim malım" ifadelerini kullanarak kadınları aşağıladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu kaydedildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Suç duyurusunun ardından gazetecilerin müşteki Biçer'in şikayette bulunması üzerine sorular sorması üzerine Ali Ağaoğlu'nun "O gelsin bekliyorum eve o hanımefendiyi eve" şeklinde cevap vererek müştekiyi aşağıladığı ve müştekinin şikayetçi olduğu belirtildi. Suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu nedenle Ali Ağaoğlu hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ali Ağaoğlu, iddianame kabul edilirse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Ağaoğlu hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından da takipsizlik kararı verildi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ali Ağaoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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