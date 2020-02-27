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Eski daire başkanı FETÖ'den tutuklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olan ve hakkında arama kararı bulunan M.B., Samsun'da saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.

27.02.2020 21:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:49Eski daire başkanı FETÖ'den tutuklandı
Gençlik ve Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olan ve hakkında arama kararı bulunan M.B., 'da saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışmalarda Atakum ilçesinde örgüte ait bir ev tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu örgüt evinde yaptıkları operasyonda, Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken 672 sayılı KHK ile ihraç edilen ODTÜ tarih mezunu M.B.'yi sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.

ByLock abonelik kaydı olduğu öğrenilen M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Samsun Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesindeki mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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