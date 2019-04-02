Eski Danıştay Üyesine Hapis

Kaynak: AA

Eski Danıştay üyesi Edat Yücel Seyhan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seyhan ile avukatı katıldı.Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Seyhan, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin SGK ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili davada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı veren Seyhan, hakkındaki iddiaları reddetti.Seyhan ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.KararAranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.Karara göre, sanık Edat Yücel Seyhan'a, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak ceza 9 yıl 4 aya indirildi.Mahkeme heyeti, sanık Edat Yücel Seyhan'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.