Eski Dbp'li Halfeti Belediye Başkanının Yargılandığı Dava

Şanlıurfa
'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında eski DBP'li Halfeti
Belediye Başkanı Mustafa Bayram
'ın da aralarında olduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, Bayram'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanık ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "terör örgüt üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu muhalefet etmek" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 Aralık
2016'da gözaltına alınan eski DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram tutuklanmıştı.
Şanlıurfa,Halfeti
11 Aralık 2018 Salı 20:27