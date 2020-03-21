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ESKİ'den 65 yaş ve üzeri abonelere dijital su kartlarına kontör yükleme kolaylığı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünce (ESKİ), 65 yaş ve üzerindeki abonelerin dijital su kartlarına kontör yükleme kolaylığı sağlandı.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:06
ESKİ'den 65 yaş ve üzeri abonelere dijital su kartlarına kontör yükleme kolaylığı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünce (ESKİ), 65 yaş ve üzerindeki abonelerin dijital su kartlarına kontör yükleme kolaylığı sağlandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ESKİ'nin 185 telefon hattını arayarak adres bilgilerini paylaşmaları halinde ekiplerin kısa sürede kendilerine ulaşarak 10 metreküp avans su yüklemesi gerçekleştirileceğini belirtildi.
Vatandaşların zorunda kalmadıkça sokağa çıkmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, herkesin bu süreçte bireysel sorumluluklarını da özenle yerine getirmesi istendi.
ESKİ daha önce de mekanik sayaç kullanan ve borcu bulunan vatandaşların 1 Mayıs'a kadar sularının kesilmeyeceğini duyurmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

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