Eski'den Mesudiye'ye yeni su deposu

ESKİ son olarak Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 100 tonluk yeni içme suyu deposu inşa etti.

Kent merkezi dışında kalan ilçeler ve bağlı mahallelerinde çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Mahmudiye ilçesi Mesudiye mahallesine yeni içme suyu deposu kazandırdı. Yeni depo ile şebeke hattı arasında kalan boruları yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, 1600 metre isale hattını yenilerken, depo ile şebeke arasındaki 1600 metrelik terfi hattını da110'luk borularla değiştiriyor.

ESKİ'nin çalışmalarını yakından takip eden Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan "Mesudiye Mahallemizin sağlıklı suya kavuşmasında emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e ve ESKİ ekiplerine teşekkür ediyorum. Mahmudiye ilçemizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için Büyükşehir Belediyemizin büyük desteklerini görüyoruz. ESKİ'nin çalışmaları ile Mesudiye Mahallesi sakinlerimizin yeni su deposunu Ocak ayından itibaren kullanmaya başlayacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.