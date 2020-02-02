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Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt, Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

02.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:41
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt, Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli Oramiral Vural Bayazıt için Selimiye'deki 1. Ordu Karargahı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Bayazıt'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Selimiye Camii'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesinde Bayazıt'ın eşi ve kızları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından merasim mangasının omuzlarında top arabasına konulan Bayazıt'ın naaşı, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, emekli Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ile Hüseyin Kıvrıkoğlu, Bayazıt'ın eşi Kanat Bayazıt, kızları Meltem Bayazıt Tepeler ve Nilden Postalcı ile aile yakınları, subay, astsubaylar ve vatandaşlar katıldı.
(Mustafa Biçer/İHA)
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Bülent Bostanoğlu, Selimiye Camii, Güncel

Kaynak: İHA


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