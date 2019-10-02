Haberler » Güncel » Haber

Eski Devlet Bakanı Tüzmen Vali Atik'i ziyaret etti

Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

02.10.2019 17:04Eski Devlet Bakanı Tüzmen Vali Atik'i ziyaret etti
Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'e nezaket ziyaretinde bulundu.

59. ve 60. Hükümetlerde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Atik tarafından karşılanan eski Bakan Tüzmen ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacıoğlu, Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Atik'in makamına geçen Tüzmen ve Hacıoğlu, burada Atik ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tüzmen ve beraberindekilere nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Atik, ziyaret anısına Tüzmen'e Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti.

Eski Bakan Tüzmen ve beraberindeki heyet daha sonra valilikten ayrıldı. - SİİRT

Kürşad Tüzmen, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32 AK Parti Sözcüsü Çelik - AK Parti'nin Kızılcahamam kampı gündemi, Diyarbakır anneleri
19:32 Avrasya Ülkeleri Aile Kültür Derneği kuruldu
19:30 İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarına tepki
19:30 Ticaret Bakanı Pekcan'ın Mersin ziyareti
19:30 Diş hekimi Urhan gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
19:30 Çekmeköy'de iş makinası yüklü tır alt geçitte kaza yaptı
19:28 "200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira destek olduk"