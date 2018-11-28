Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi Anıldı

Diyarbakır
'ın Sur
ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi
, ölümünün 3'üncü yılında bir grup avukat tarafından Bakırköy
Adalet Sarayı'nda anıldı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
ve 12 ayrı avukat grubu, Bakırköy Adalet Sarayı'nda toplandı.?
Ellerinde Tahir Elçi'nin fotoğraflarını taşıyan avukatlar, "Hepimiz Elçi'yiz, öldürmekle bitmeyiz" sloganları attı.
Adliyenin bahçesinde grup adına açıklama yapan avukat Pınar Konak
, Tahir Elçi'nin hayatını faili meçhul cinayetlere, yargısız infazlara, keyfi tutuklamalara karşı mücadeleyle geçirdiğini belirtti.
Elçi'nin barışın, hayatın ve kardeşliğin yanında durduğunu ifade eden Konak, hukuk ve adalet mücadelesi veren bir insanın aralarından ayrıldığını söyledi.
Avukat Konak, "Meslektaşımız, dostumuz Tahir Elçi, sen rahat uyu. Mücadelen, mücadelemizdir. Mücadele bayrağını senden devraldık ve daha ileriye taşıyacağız. Katillerini yargı önüne çıkartıp gerektiği gibi cezalandırana kadar biz rahat uyumayacağız." dedi.
Açıklamanın ardından avukatlar, ellerindeki karanfilleri Elçi'nin fotoğraflarının konulduğu yere bıraktı.
-Elçi'nin öldürülmesi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosu tarafından terör olaylarında zarar gören Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, Baro Başkanı Elçi hayatını kaybetmişti.
Saldırıya karışan 2 terörist, Sur ilçesinde PKK
terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilmişti.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:06