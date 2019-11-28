Haberler » Güncel » Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı - Haber

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 4 yıl önce 2 polisin şehit düştüğü terör saldırısında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, düzenlenen törenle anıldı.

28.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:49
'ın ilçesinde, 4 yıl önce 2 polisin şehit düştüğü terör saldırısında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, düzenlenen törenle anıldı.
Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.
Burada düzenlenen törende, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla Elçi'nin ölümünden hemen önce yaptığı basın açıklamasındaki konuşması sinevizyondan izlettirildi.
Baro Başkanı Cihan Aydın, ölümünün 4. yılında Tahir Elçi'yi saygı ve özlemle andıklarını belirterek, saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmayı dikkatle takip ettiklerini söyledi.
Aydın, Tahir Elçi'ye ithafen "Seni tanıyan tanımayan herkes, senin iyi bir hukukçu, yılmaz bir insan hakları savunucusu, dürüst barış savunucusu, savaş karşıtı bir adalet savaşçısı olduğunu iyi bilirler. Bu nedenle de meslek hayatını, mağdurların yanında, onların yoldaşları olarak, tam da bu Dört Ayaklı Minare'nin önünde noktaladın. Yaşamını noktaladığını sanma, yürekleri yumruklarından büyük meslektaşların ve dostların tarafından yaşatılıyorsun ve yaşatılacaksın. Mücadelenle, insanlığınla, savaş karşıtlığın ve barışseverliğin ile yaşatılacaksın." ifadesini kullandı.
Açıklamanın ardından Elçi'nin öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.
Anma etkinliğine, Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Salihe Aydeniz ve Berdan Öztürk katıldı.
Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde de dua edildi ve Elçi'nin mezarına karanfil bırakıldı.
Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te, Diyarbakır Barosu tarafından, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.
Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır, Tahir Elçi, Sur, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:57 Terör örgütü, çocukları ön saflara sürüyor
15:57 Barış Pınarı Harekatı şehitleri törenle uğurlandı
15:56 Maviye dönen çayda yapılan incelemede kirliliğe rastlanmadı
15:51 Şehit Duymaz Yozgat'ta toprağa verilecek
15:51 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Üstün'e mansiyon ödülü
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 15:58:12