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Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi İstanbul'da anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Bakırköy Adalet Sarayı'nda anıldı.

28.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:56Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi İstanbul'da anıldı
'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısında hayatını kaybeden eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Adalet Sarayı'nda anıldı.
Aralarında Fransa'dan gelen avukatların da bulunduğu 7 ayrı avukat grubu, Elçi'yi anmak için Bakırköy Adalet Sarayı'nda toplandı.?
Ellerinde Tahir Elçi'nin fotoğraflarını taşıyan avukatlar, "Hepimiz Elçi'yiz, öldürmekle bitmeyiz" sloganları attı.?
Adliyenin bahçesinde grup adına açıklama yapan avukat Severay Ballıkaya, "Başta Tahir Elçi olmak üzere katledilen tüm meslektaşlarımızın yaşamları ve mücadelelerini referans alıyoruz. Tahir Elçi'yi asla unutmayacağız." dedi.
Fransa'dan gelen avukatlar adına konuşan Maryvonne Lozachmeur de Tahir Elçi'nin ölümünü duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi.
Açıklamanın ardından avukatlar, ellerindeki karanfilleri Elçi'nin fotoğraflarının konulduğu yere bıraktı.
Elçi'nin öldürülmesi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosu tarafından terör olaylarında zarar gören Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, Baro Başkanı Elçi hayatını kaybetmişti. ?
Saldırıya karışan 2 terörist, Sur ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Diyarbakır, Tahir Elçi, Bakırköy, Güncel

Kaynak: AA

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