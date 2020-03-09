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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya hapis cezası

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

09.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:15
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya hapis cezası
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, Ekonomi
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