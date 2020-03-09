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Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

09.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:32
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Mızraklı, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmayı reddetti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Mızraklı, Dünya
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