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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"...

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

09.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:50
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı,
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, Güncel
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