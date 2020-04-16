Eski Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek vefat etti
Eski Anavatan Partisi (ANAP) Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek, hayatını kaybetti.
16.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:36
Dilek'in cenazesi, bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pınardüzü Mahallesi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Pınardüzü Mahallesi'nde toprağa verilecek.
1952'de doğan Dilek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi olan Dilek, DiyarbakırBelediye Başkanlığı, Diyarbakır Spor Başkanlığı, Diyarbakır KooperatiflerBirliği Başkanlığı, Türk Belediyecilik Derneği Yönetim Kuruluüyeliği görevlerinde bulundu.
Dilek, TBMM'de, 18. ve 21. dönemlerde Diyarbakır Milletvekili olarak görev yaptı.
Kaynak: AA
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