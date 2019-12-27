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Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kiraz'da

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'in Kiraz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

27.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:00 Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kiraz'da
Eski Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'in ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı makamında ziyaret eden Zeybekci, esnafı ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz da katıldı.
İsa Bey Camii'nde Cuma namazını kılan Zeybekci, bir esnaf lokantasında öğle yemeği yedi.

Zeybekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla birlikte Kiraz'a gelmiştim ancak 'onu saymıyoruz' dediler. Bu bir hemşeri ziyareti, hasret gidermek için geldik. Seçimlerde burada olup da sonra gelmeyenlerden değiliz." dedi.

Saliha Özçınar, Nihat Zeybekci, Kiraz, Güncel

Kaynak: AA

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