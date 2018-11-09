Eski Ekvador Cumhurbaşkanı Sığınma Talebi İddialarını Reddetti

09 Kasım 2018 Cuma 17:23



09 Kasım 2018 Cuma 17:23

Ülkesinde mahkemeye çıkmaya davet edilen eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Belçika'ya iltica başvurusu yaptığı iddialarını reddetti.Ekvador mahkemesi, eski Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa'nın adam kaçırma suçundan Belçika'dan iadesini istedi. Belçika'dan iki kaynak Correa'nın Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Komiserliği'ne (CGRS) iltica talebinde bulunduğunu iddia etmişti. Ancak Correa'nın ülkesi Ekvador'da "korkunç adli suçlar" işlediği için bu bilgiyi doğrulamak istemediği söylenmişti. Rafael Correa ise iddiaları reddetti.Rafael Correa, kendisine açılan davanın sebebinin, siyasete dönüşünü engellemek olduğunu ifade etti. - BRÜKSEL