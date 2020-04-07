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Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ve yardımcısına hapis cezası

BUENOS Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ve yardımcısı Jorge Glass, yolsuzluk yapmaktan sekizer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

07.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:54
Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ve yardımcısına hapis cezası
BUENOS Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ve yardımcısı Jorge Glass, yolsuzluk yapmaktan sekizer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ekvador basınında çıkan habere göre, Correa, Glass ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 19 eski üst düzey devlet görevlisi hakkında yürütülen yolsuzluk davası sonuçlandı.
Hakim Ivan Leon 'un yaklaşık 2 saat okuduğu karara göre, Correa ile Glass "2012-2016 Rüşvetleri" davasında sekizer yıl hapis ve 25 yıl siyasetten men cezasına çarptırıldı.
Correa'nın görev yaptığı yıllarda partisine yapılan "gereksiz katkılardan" haberinin olduğunu belirten Hakim Leon, "Bu kadar çok para kolay bir şekilde saklanamaz, özellikle de danışmanı tarafından yönetiliyorsa." dedi.
Eski Devlet Başkanı Correa ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki suçlamaları reddederek hakimler için "satılmışlar" ifadesini kullandı.
Correa'nın döneminde Devlet Başkanı Yardımcılığı görevini yürüten ve yaklaşık iki yıldır cezaevinde bulunan Jorge Glass, Odebrecht davasından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
"2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması
Başsavcı Diana Salazar'ın yürüttüğü "2012-2016 Rüşvetleri" soruşturması, Correa'nın liderliğini yaptığı PAIS İttifakının (Alianza PAIS) seçim kampanyalarının finansmanında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla başlamıştı.
Yolsuzluk iddialarında, ulusal ve uluslararası şirketin yanı sıra Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in de adı yer almıştı.
Ekvador Devlet Başkanlığı görevinde 2007-2017 yıllarında bulunan Correa, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi baskı" diyerek reddetmişti. Correa, 2017'nin Mayıs ayında görevi bıraktığından bu yana Belçika'da yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Leon, Güncel
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