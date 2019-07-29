Haberler» Güncel» Haber

Eski emniyet müdürü FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanacak

Eski Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz hakkında silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla dava açıldı.

29.07.2019 17:16 Eski emniyet müdürü FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanacak
Eski Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz hakkında silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla dava açıldı.
Antalya'da 2009-2013 arasında İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan tutuksuz sanık Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İddianamede, Yılmaz'ın emniyet teşkilatı dışında hakkında aynı suçtan adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle hayatın olağan akışına aykırı şekilde iletişim kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Sanığın, FETÖ/PDY adına önemli görevlerde bulunan kişilerle irtibatlı olduğunun anlaşıldığına değinilen iddianamede, "Şüphelinin FETÖ/PDY örgütünün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapısı içerisinde yer aldığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği değerlendirildiğinden hakkında iddianame tanzim edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bu arada, Yılmaz hakkında daha önce "yasa dışı dinleme" davasında verilen beraat karının Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince bozulduğu ve dosyasının yeniden yargılanması için ilk derece mahkemesine gönderildiği belirtildi. Yılmaz'ın iki dosyasının birleştirildiği kaydedildi.
Eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 23 Nisan'da gözaltına alınmış ve çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56   Mengen'de telefon teli çaldığı iddia edilen 2 kişi adliyede
22:55   Çatalca'da otomobilin çarptığı kamyon sürücüsü öldü (2)
22:55   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'a gidiyor
22:55   Obi Mikel, Trabzon'a geldi
22:54   Gaziosmapaşa'da çatı yangını
22:54   DHA DIŞ - Bulgaristan'da kaza: Türk çift hayatını kaybetti
22:53   Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı