Eski emniyet müdürü Uğuz'a FETÖ üyeliğinden 13 buçuk yıl hapis cezası

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi olaylarına karıştığı iddia edilen eski emniyet müdürü İsmail Uğuz, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Uğuz getirildi. Duruşmada son savunmasını yapan sanık İsmail Uğuz, suçlamaları reddetti. Uğuz, darbe girişimi gecesinde rahatsızlandığı için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olduğunu, bu nedenle telefon kayıtlarının olay yerinden sinyal verdiğini, emniyeti işgal girişimi olayları sırasında bulunduğuna ilişkin kendisine ait herhangi bir kamera kaydının bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, sanık İsmail Uğuz hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi. Heyet, suçun terör suçu kapsamında kalmasından ötürü cezayı 13 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Sanığın pişmanlığına dair herhangi bir davranışı gözlemlenmediğinden herhangi bir indirim de yapılmadı. Heyet, sanığa verilen ceza miktarı, tutuklama tarihi, sanığın üyesi olduğuna karar verilen FETÖ ile irtibatlı kişilerin önemli bir kısmının Türkiye'den kaçmış olmaları nedeniyle sanığın da kaçma ihtimalinin bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Sanık hakkında "Anayasal düzeni, TBMM'yi ve TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından dava açılmışsa da bu suçları işlediğine dair şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraatine hükmedildi.

İDDİANAME

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimine ilişkin aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan sanık İsmail Uğuz'un, Aynacı'ya darbe girişimi kapsamında destek olmak amacıyla Vatan Caddesi'nde bulunduğu ileri sürülüyordu. İddianamede, sanık İsmail Uğuz'un, 15 Temmuz 2016'da 4. sınıf emniyet müdürü rütbesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, Uğuz'un kullandığı tespit edilen GSM hattının HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, olay gecesi darbeci askerlerin işgal etmek için geldiği Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde baz sinyalleri verdiği vurgulanıyordu. Uğuz, 14 Ekim 2016'da Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uygulamalar esnasında üzerinde sahte kimlikle yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

- İstanbul