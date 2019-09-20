Eski Emniyet Müdürü Yılmaz hakkındaki dava

Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancayla öldüren eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın Yargıtayca bozulmasından sonra, yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firari sanık Celal Yılmaz ve avukatı katılmadı. Duruşmada öldürülen Ahmet Sülüşoğlu'nun ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Tayyip Özdurmaz, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı olduğunu hatırlatarak, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını aktardı.

Müştekilerin avukatı Perihan Yıldırım, Yargıtay'ın bozma kararından önce sanık Yılmaz'ın detaylı savunma yaptığını dile getirerek, "Yargıtay ilamı usule ilişkindir. Yeniden beyanın alınmasına gerek yoktur. Biz bu sebeple mütalaa için dosyanın iddia makamına gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Nihat Karapınar, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2015'te Celal Yılmaz'ın, eşinin de içinde bulunduğu otomobiliyle Halkalı'daki evine giderken aynı istikamette seyreden Ahmet Sülüşoğlu yönetimindeki plakasız motosikletin yanlarından geçtiği anlatılmıştı.

Yılmaz ve eşinin beyanlarına göre, Sülüşoğlu'nun motosikletini Yılmaz'ın aracının önüne doğru sürdüğüne yer verilen iddianamede, Sülüşoğlu'nun da Yılmaz'ı Halkalı'daki lojmanlarına kadar takip ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, Yılmaz ile Sülüçoğlu arasında burada yaşanan tartışma özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdiği ifade edilerek, beyanlara ve güvenlik kamerası saatine göre, Yılmaz'ın 00.56'da yaya olarak site girişine geldiği ve özel güvenlik görevlilerine, şahsın tekrar gelmesi halinde polisi aramalarını söylediği aktarılmıştı.

Bu sırada Ahmet Sülüşoğlu'nun motosikletiyle gelip yanındaki tabancayı doldurduktan sonra güvenlik görevlisine Yılmaz'ı sorduğu, bu sırada özel güvenlik görevlisinin arkasında bulunan Celal Yılmaz'ın tabancayla Sülüşoğlu'na doğru ilerleyip ateş ederek öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlatılıyor.

Mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

Yılmaz'ın suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilen iddianamede, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın, suçu "meşru müdafaa sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak gerçekleştirdiği"ne kanaat getirerek, Yılmaz'a ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Kararda, sanık Yılmaz'ın tutuklu bulunduğu suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle tahliyesine hükmedilmişti.

Yargıtay'ın bozma kararı

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini ve sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Sanık Celal Yılmaz, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.

Kaynak: AA