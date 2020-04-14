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ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ'A TAHLİYE

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verildi.

14.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:43
ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ'A TAHLİYE

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmalı tutukluluk incelemesinde sanık Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verildi. Mahkeme, "delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" gerekçeleriyle sanık Dalkuş'un tahliyesine karar verdi. Yurtdışına çıkış yasağı konulan sanık Dalkuş hakkında konutu terk etmemek şeklinde adli kontrolün uygulanmasına da karar verildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Mehmet Murat Dalkuş 16 Ocak'ta görülen duruşmada yaptığı savunmasında, "Yeniden ifaden alınacak denilerek hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. OHAL ilan edilince kaçmadım ancak ifade vermeye de gitmedim. Üç sene boyunca kimse beni arayıp sormadı. Teslim olacağımı söylüyordum. Bunu duyan bir işgüzar köylüm ise biraz para koparırım diyerek adresimi öğrenmiş. İhbar etmiş. Kaçtığıma dair yalan haberler yapıldı. Ben hiçbir zaman kaçmadım. Hiçbir zaman hiçbir sanığa ön yargı ile davranmadım. Ergenekon davasında kumpasım hiç olmamıştır. Kıdemsiz ve yedek savcı olarak diğer savcının yanında yer aldım. ByLock'um yok. Bank Asya'da hesabım yok. Hiç bir şeyim yok" demişti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Murat Dalkuş, Güncel
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