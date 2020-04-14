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ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ'UN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.

14.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:17
ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ'UN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHA

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt 'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.  Eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan tutukluluk incelemesinde "delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına da karar verilen Dalkuş'un tahliye kararına savcılıkça itiraz edildi. Tahliye kararına itiraz, bir üst mahkemece karara bağlanacak.

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Murat Dalkuş, Esenyurt, İstanbul, Güncel
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