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Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi töreninde annesinin sözleri yürek dağladı. Anne Vefaret Cankey, "Kızımı nereye gönderiyorsunuz? Gelinlikle kapımızdan gidecektin. Annenin sesini duyuyor musun?" diyerek kızına veda etti.

20.11.2019 00:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:21

'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, Pazartesi günü eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan Salı günü savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanarak Isparta Cezaevi'ne gönderildi.

Isparta'da Fatih Mahallesi'ndeki bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıfı öğrencisi Güleda Cankel ile eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Zafer P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından bıçaklanan Cankel, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"PAZAR GÜNÜ DARP EDİLMİŞTİ ŞİKAYETÇİ OLMADI"

Muğla'da ikamet eden Zafer Pehlivan'ın, Pazar günü Isparta'ya gittiği ve önce sokak ortasında Cankel'i darp ettiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı darbı doğruladı ve Pehlivan'ın etraftakilerin müdahalesi sonrası kaçtığını ancak yakalandığını anlattı: Olayın yakınındaki bir dükkânda çalışıyorum. Motorumla dükkâna doğru gittiğimde, arkadaşlarımın bir erkeği kovaladığını gördüm. Ne olduğunu sorunca, adamın bir kızı darp ettiğini ve kaçtığını söylediler. Ben de motorla kovalamaya başladım ve yakaladım. Sonra arkadaşlarımla birlikte adamı polise teslim ettik. Görgü tanığı ayrıca Güleda Cankel'in darptan ötürü Zafer Pehlivan'dan şikayetçi olmadığını söyledi.

MUĞLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, eski sevgilisi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya getirildi. Güleda Cankel'in cenazesi, helallik alınması için Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Anne Vefaret Cankey, kızının tabutunun yanındaki sandalyeye oturtuldu. Bu sırada anne Cankel'in, "Kızımı nereye gönderiyorsunuz? Gelinlikle kapımızdan gidecektin. Gülüm benim, gülüm benim. Yakışmadı çocuğuma. Annenin sesini duyuyor musun?" sözleri yürek dağladı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Helallik alınmasının ardından Güleda Cankel'in tabutu, cenaze namazı için Ortaköy Camisi'ne getirildi. Güleda Cankel'in en sevdiği elbisenin tabutunun üzerine konulduğu görüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine; babası Mustafa Cankel, annesi Vefaret Cankel, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Kavaklıdere Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Demir, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in cenazesi ikindide menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Ortaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Güleda Cankel'in, ölmeden 3 gün önce sosyal medyada 'Sever mi her kalp katilini' paylaşımında bulunması dikkati çekti.

Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştıGüleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı

Isparta, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (12)
AHMET:sen nasıl anasın. adam gibi evlenseler çocuk gelin diye yırtınırlar. beş yıldan beri bu serseri ile düşüp kalkıyor. adam kızın evinde yatıyor. ne gelinliği ne evlenme. kızlar böyle hayat sürerde sonu iyi bitermi. kızınıza sahip çıkıp ona islami bir hayat öğretmiş olsaydınız ne erkek arkadaşı olur nede böyle bir netice yaşardı. al sana sevgili ve erkek arkadaş. adam bakıyorki kız öldürmek serbest zevkince öldürüyor. idamı getirmeyenlere cehennem gelir inşaallah
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EA:Ya imansız bir hayat hayasızca ilişkiler gayri meşru haller. Sonra anne baba ağıtlar yakar. Ahirette iki eli yakanda olacak anne baba merak etmeyin zamanında terbiyeyi İslamiyeti aşılamazsan olacagı budur
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1 3
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TXX:allah da seni bildiği gibi yapsın. ne alaka beee ne alaka
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0 0
ADINIZI YAZIN:yazık denetim yok yasalarda boşluk var anne babalar evlatları çok boşluyor nasılsa büyüdü kendi kararını verir diye ilgisizlik sorunları beraberinde getiriyor. yazık
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ASLI:ALLAH gençlerimize akıl fikir versin, evlatlarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın . Mekanın cennet olsun inşallah.
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7 0
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BİR ZAMANLAR KOZAN:Devlet yok hukuk yok adalet yok ceza yok yazik ne hale geldi ülke
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ADALET YOK:Eğer devlet adaleti ve hukuku sadece kadınlardan yana tesis edip , erkeğin kanunen haklarını çiğnemeye devam edecekse bu ülkede adalet filan tesis etmesin .
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1 5
HAK:KISASA KISAS NET!!!ALLAHIMIN ''Kur''ân-ı Azîmüşşan DAKİ KURALLARI GETİRMELİYİZ KURTULUŞ ALLAH RASULUNUN YOLU VE SÜNNETİ SENİYELERDE. KIZ KARDEŞİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN.
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İDAMSEVER:ey devlet idamı nıye getırmıyosun bu acıları görmuyonmu yeter artık
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45 4
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AAA:kız sevmiş. Bunca olanlara rağmen şikayetci olmamış ama aşağılık herif kızı öldürmüs
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