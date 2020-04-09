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Eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti İskenderun Kadın Platformu, bugünden sonra Berfin Özek ile ilgili hiçbir çalışmada yer almayacaklarını açıkladı Hatay'da eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek, 12 yıl 18 ay ceza verilen...

09.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:48
Eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti
İskenderun Kadın Platformu, bugünden sonra Berfin Özek ile ilgili hiçbir çalışmada yer almayacaklarını açıkladı
HATAY - Hatay'da eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek, 12 yıl 18 ay ceza verilen eski erkek arkadaşı hakkındaki şikayetinden vazgeçti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Buluttepe Mahallesi'nde erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek, asitli saldırganla ilgili şikayetinden vazgeçti. Berfin Özek'e süreç boyunca tam destek veren İskenderun Kadın Platformu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduk olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz.
Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin'i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir. Ancak gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirdik. Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz." Eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Berfin Özek, Genel
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