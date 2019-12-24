Haberler » Güncel » Eski eşe cinsel istismara beraat - Haber

Eski eşe cinsel istismara beraat

KAYSERİ'de eski eşi B.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K. (48), beraat ederek, tahliye edildi.

24.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:24 Eski eşe cinsel istismara beraat

KAYSERİ'de eski eşi B.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K. (48), beraat ederek, tahliye edildi.

Geçen 22 Kasım'da meydana gelen olayda Mustafa K., anlaşmalı boşandığı eşi B.K'nın evine gidip, cinsel istismarda bulundu. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa K., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. 30 yıla kadar hapis talep edilen sanık Mustafa K., eşiyle anlaşmalı boşandıklarını söyleyerek, "2 ay boyunca hiç eve gelmedim. Evde hiç kalmıyordum. Olay günü ilişkiye girdik. Sonra, B.K. 'artık evden git, seni istemiyorum' dedi. Ertesi gün tekrar geldiğimde tartıştık. Kızım da polisi aramış. Tehdit etmedim. Rızası dışında bir şey olmadı" diye konuştu.

B.K. ise şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, "Şikayetimden vazgeçme adına mahkemenize dilekçe verdim. Rızamla ilişkiye girdik. Beni darp etmedi. Evde kalmasını istemiyordum. Çünkü yerimiz uygun değildi. Devletten maaş alabilmek için anlaşmalı boşandık" dedi. Çiftin çocukları da duruşmada tanık olarak dinlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Mağdur B.K.'nın, tehdit altında ifade değiştirdiğini, çocuklarının da bu durumdan etkilenerek ifade verdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K.'nın beraatına karar vererek tahliyesini kararlaştırdı.

 



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:46   TIR otomobili biçti, sürücü 1 saniye farkla kurtuldu - Haber
14:46   "Tavuk olduğu belirsiz bir takım ürünler var" - Haber
14:46   Trabzon karadeniz'de 69 noktada yangın 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü - Haber
14:42   DÜ mühendislik fakültesinden OSB'ye ziyaret - Haber
14:42   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne TSE Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi verildi - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 14:48:45