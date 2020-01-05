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Eski eşi Chloe Loughnan'a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul eden Serdar Ortaç senet imzaladı

Serdar Ortaç 5 yıllık eşi Chloe Loughnan ile geçtiğimiz ağustos ayında boşanmıştı. Ortaç'ın boşandıktan sonra eşine ödediği nafaka ve tazminat için senet imzaladığı ortaya çıktı.

05.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:43

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl ağustos ayında bitirme kararı alarak mahkemenin yolunu tutmuştu. Tek celsede boşanan çiftin anlaşmalı olarak ayrıldıkları Ortaç'ın Chloe'ye 1 milyon lira tazminat ödeyeceği öğrenilmişti. Çok konuşulan boşanma ile ilgili şaşırtan bir bilgi daha gündeme geldi.

BOŞANMA PROTOKOLÜNE DAİR BİR İDDİA DAHA

5 yıllık evlilikleri biten ünlü çiftle ilgili ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan'ın boşanma protokolüne dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

SENET İMZALADI

Ortaç'ın boşanırken Loughnan'a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul ettiği ve bu para için de senet imzaladığı öğrenildi. Şarkıcı, eski eşine her ay 100 bin lira ödüyor.

"BAŞKA BİRİNE BAKAMIYORUM" DEMİŞTİ

Eşinden sürpriz bir kararla ayrılan ve bu sıra gündeminin en çok konuşulan ismi olan Ortaç, "Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum" diyerek itirafta bulunmuştu.

Eski eşi Chloe Loughnan'a 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul eden Serdar Ortaç senet imzaladı

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Manken, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
UCUBE: Her ay 100 bin ne yaptın sen Serdar Ortaç? Hadi kaçtım, iki ay''da bir yeni ev alıyorum beyler boşta olan gelsin kalsın ortak öderiz. ;)))
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SAKARYALI HATUN: Binlerce dansöz var! :)))))))
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SAKARYALI HATUN: Gıybet çekemiyorlar bizi kıskanıyorlar bizi deliriyorlar sevdikçe seni. :)))
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NERTUC: Evlilik sözleşmesini bozan senedi haydi haydi bozar.
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