Eski eşi çocuklarının gözleri önünde bıçaklamıştı, Emine Bulut için gözyaşları döktü Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanan Hülya Duman, önceki gün eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için gözyaşları döktüKendisinin, çocuğunun feryadı sayesinde kurtulduğunu belirten Duman, eski eşlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık bir buçuk ay önce kucağındaki 8 aylık bebeği ve 10 yaşındaki kızının önünde eski eşi tarafından bıçaklanan Hülya Duman, önceki gün eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut için gözyaşı döktü. Duman, kendilerine bu dehşeti yaşatan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kızıltepe ilçesinde Hülya Duman, 2 Temmuz'da kucağında 8 aylık bebeği ve yanında 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından defalarca bıçaklanmış, kızının bağırması sonucu bölgeye gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Günlerce yoğun bakımda kalan Duman tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Çocukları ile birlikte yaşamaya devam eden Duman, önceki gün esik eşi tarafından yine kızının gözleri önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut için gözyaşları döktü. Kendisi çocuğunun bağırması sayesinde hayatta kalan Duman, aynı durumun Emine Bulut için yeterli olmadığını, olay sonrası tutuklanan iki zanlının da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi."Ölüm korkusu ile yaşıyorum" Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Duman, çocukları sayesinde hayata yeniden bağlandığını ifade ederek olayın ardından tutuklanan resmi nikahsız eşi Ali A.'nın hapisten çıkması ve kendisini öldüreceği korkusuyla yaşadığını söyledi. 32 yaşındaki Duman, "İlk eşimden de şiddet görmüştüm. Bu nedenle kendisinden ayrılmıştım. 3 yıl süren ikinci evliliğimin ikinci yılında hamile iken de şiddet gördüm ve çocuklarım için sabrettim. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Ben de buna yeter diyorum. Emine Bulut'a ben ve çocuklarım çok üzüldük. O gün benim kızımın çığlıklarına halk geldi beni kurtardı, yoksa beni öldürecekti. Daha ucuz bir ev bulmuştum, onu temizliğe gelmiştim. Geldi hakarette bulundu, bir gün önce oğlumu tehdit etti, anneni öldüreceğim dedi. Karakola gittim oğlumun lafı geçersiz olduğu için karakol geri gönderdi. Ertesi gün bıçaklandım zaten. Biz öldükten sonra mı değer kazanacağız. Ben 10 gün kalacaktım çocuklarım olduğu için 4 günde hastaneden çıktım. Doktorum bile şaşırdı. Akciğerimden bıçaklandım kolum sakat kaldı. Ben hamile iken de şiddet gördüm, sabrettim. En son bebeğim 12 günlükken kaçtı gitti. Sonra ben evliliği bitirdim. Ben ekmeksizdim, annem ekmek veriyordu. Benim geçmişte çalıştığım paraları ona verdim. Sürekli yalan söylüyor, Mardin'de kadınlarla yeyip içiyordu" dedi."Ben öldükten sonra Türkiye ayağı kalksa önemli değil" Çocuklarının okula gittiğini ve her gün korkuyla yaşadığını kaydeden Duman, şöyle devam etti: "Gerçekten yeter, Emine Bulut için ağladım. Ben şanslıydım, o benim kadar şanslı değildi. Benim komşularım çocuklarımın sabaha kadar dua edip ağladığını söylüyor. Ben öldükten sonra mı kıymete bineceğim? Ben öldükten sonra Türkiye ayağa kalksa boştur. Şu an bir avukatım yok, o hapisten çıkarsa ben bu şehirden gitmek zorundayım.""Başka annelerin ölmesini istemiyorum" Hülya Duman'ın ilk evliliğinden olan 12 yaşındaki oğlu M. ise, Ali A.'nın, 'Annen kendine iyi baksın, onu öldüreceğim' deyip yüzüne tükürdüğünü kaydederek, "Anneme bir şey olacak diye korkuyorum. Seviniyorum annem aramıza geldiği için sevinçliyim. Başka annelerin ölmesini istemiyorum. Bütün kadınların korunmasını huzur içinde yaşamak istiyorum" diye konuştu."Annemin çok acı çektiğini hissettim" O gün annesinin yanında olan ve çığlıkları ile çevredeki vatandaşların yardıma koşmasını sağlayan 10 yaşındaki E. de, hala o korku dolu anları yaşadığını kaydederek, "Annem ile daha ucuza tuttuğumuz evi yıkamaya geldik. Bana annem evi yıkamaya giderken annemi öldüreceğini söyledi. Arabadan bıçağı çıkardı ve annemi bıçakladı. Anneme dedim bıçağı çıkardı kaç dedim. Annem düştü ve annemi bıçakladı. O an annemin çok acı çektiğini hissettim. Annem hastanedeyken çok üzüldüm. Annem hastaneden yanıma gelince çok sevindim" şeklinde konuştu."Bir devletimiz bir Allah'ımız var" Hülya Duman'ın babası Ethem Duman ise, gece korkudan uyuyamadıklarını söyledi. Baba Duman, "Bir devletimiz var bir de Allah'ımız var. Devletin idam etmesini istiyorum. Ben gücümü devletten alıyorum. Başımızdaki büyükler bize sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak" dedi. Anne Tenzile Duman da, kızı için korku dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek, devletten kızının korunması ve hayata tutunması için destek beklediklerini kaydetti.