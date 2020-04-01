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Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Zeki Kızkapan'ın (49) boşandığı Neşe Orhan (43) ve oğlu Furkan Kızkapan'ı (18), daha önce üzerine yaptığı gayrimenkulleri eski eşinin geri vermemesi nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Zeki Kızkapan'ın (49) boşandığı Neşe Orhan (43) ve oğlu Furkan Kızkapan'ı (18),  daha önce üzerine yaptığı gayrimenkulleri eski eşinin geri vermemesi nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı. Çifte cinayetin ardından tutuklanan Kızkapan'ın ifadesinde, "'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek öldürdüm" dediği öğrenildi.

Kuyucak'ın Çamdibi Mahallesi'de çiftçilik yapan Zeki Kızkapan, geçen 27 Mart akşamı, 5 yıl önce boşandığı eşi Neşe Orhan'ın aynı mahalledeki evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kızkapan, önce Orhan'ı ardından da oğlu Furkan Kızkapan'ı av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. 09 F 8340 plakalı otomobili ile kaçan Kızkapan, kısa süre sonra polis tarafından Kuyucak ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan Kızkapan, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.  Anne ve oğlu ise Çamdi Mahallesi Mezarlığı'nda, toprağa verildi.

MALLARI GERİ ALAMAYINCA ÖLDÜRMÜŞ

Tutuklanan Zeki Kızkapan'ın ifadesi çifte cinayetteki sır perdesini de araladı. İddiaya göre, Kızkapan, piyasaya borçlanınca haciz işlemleriyle karşı karşıya kaldı. Çare olarak gayrimenkullerini o dönem evli olduğu Neşe Orhan'ın üzerine devretti. Çift, 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Kızkapan, Orhan'dan gayrimenkkuleri geri vermesini istedi. Yine iddiasına göre Neşe Orhan, buna yanaşmadı. Zeki Kızkapan, ifadesinde "Benim olan malları bana vermedi. Bana kalmayan mallar onlara da kalmasın diyerek ikisini de öldürdüm" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: 27 Mart, Çamdibi, Kuyucak, Güncel
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