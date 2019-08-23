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Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

Kırıkkale'de eski eşi tarafından boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" demesi ve yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı anlar ortaya çıktı.

23.08.2019 08:31
Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılar cani Baran'a tepki göstererek Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"HAKARET EDİNCE SİNİRLENİP BIÇAKLA VURDUM"

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fedai Baran

"BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı.

Gözleri önünde annesi bıçaklanan kızın feryadı: Anne lütfen ölme

Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

Emine Bulut, Kırıkkale, Anne, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (34)
GÜL :): Bu nasıl bir baba. . Çok üzücü yaşanılan. Devletimizin çok acil önlem alması gerekiyor. Kadına koruma çıkar mahkemeden, ama sadece prosedürde. Ne anladım ben bundan. Allaha emanet yaşıyoruz. Kanunların yaptırımcı olması ve toplumdaki kaybolan huzur ve güvenin tekrar sağlanması şart oldu. Toplum olarak kötüye gidiyoruz. . . . Her tv kanalında bu tür haberleri çok sık görür olduk. Ben vatanımda huzurlu, güvenli bir şekilde yaşamak istiyorum.
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METİN: İdam bu tür olaykar için hemen gelmeli O pisliğin yaşama hakkı varda.zavallı ölen kadının hakkı yokmuydu? O kızın yaşam hakkı yokmu? O çocuk ölene kadar bu acıyı taşıyacak .o kızım yaşama sevincini annesini öldüren caniye hemen idam gelmeli.
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SİNİRLİ: BU OLAYDAN SONRA BU ADAMA HAYATIN ZERRESİ TATTIRILMAMALI
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SERHAT: VİDEOYU İZLEDİM İDAM ETMEK DEĞİL, AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜRMEK LAZIM İDAM KURBAN ETMEKLE AYNI TECELLİ GİBİ GELİYOR, , YAŞAMINA SON VERİRKEN AYNADA İZLETMEK KONUŞMASINI SAĞLAMAK AYNI KANLAR İÇİNDE DOLAŞMASINI SAĞLAMAK GEREK, VUR ÖLDÜR NET ÖLÜM BU KİŞİYE ÇOK LÜKS BU SAATTEN SONRA
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Kuşlar gibi uçmayı balıklar gibi yüzmeyi öğrendik yaşıyoruz. insan gibi yaşamayı bir türlü öğrenemedik gitti, aksine azda olsa var olan insanlık değerlerimizi hızla tüketiyoruz. şu çığlık atan evladımızın bu yaşta gördüğü olay karşısında düşünün yetişkin hali nasıl olacak. ben söyliyeyim her anne baba kelimesini işittiğinde belki cinnet geçirecek bir hayat.
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YESTE: idam gelmeli ne olursa olsun bir cana kıymak hemde yavrusunun önünde. Bunlara artık idam gelmeli çok şımardılar.
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RK: Can alanin canini alacaksin ancak böyle cinayetler azalir.
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ERTAN: 10 yaşındaki o çocuk ne olacak. Bu cani bide velayet istemiş. Ulan sen canisin nasıl velayet istiyorsun. Senin içinde en ufak bir sevgi kırıntısı yoktur o çocuğa karşı. Eski karını üzmektir tek amacın. Zaten bu dünyada da amacın yoktur. Asalak amip bir canlı türü olarak hapishanede cürü.
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ALLAH BELANI VERSİN FEDAİ GERİZEKALISI: Hapishanede onu keserler ama harbiden o çocuğa ne olucak
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RADVAN BEY: İNSAN HAYATI BU YAA YARADANIN VERDİĞİ CAN BU KADAR KOLAY MI YA BU KADAR BASİT Mİ CAN ALMAK :( ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM !
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